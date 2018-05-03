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Биткоин дорожает, аналитики ждут продолжения роста
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Биткоин дорожает, аналитики ждут продолжения роста 

Прайм 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром торгуется на уровне более 9,2 тысячи долларов, аналитики ожидают продолжения роста ее стоимости, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.30 мск биткоин дорожал на 1,77%, до 9,264 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта росла в цене на 1,69%, до 9,249 тысячи долларов, на OKEx — на 1,64%, до 9,22 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 6,13%, до 720,36 доллара, Ripple — на 1,48%, до 0,86 доллара, Bitcoin Cash — на 11,87%, до 1505,15 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 440,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 35,8% всего рынка криптовалют.
"С каждым днем уровень сопротивления биткоина растет. Спустя неделю после уровня сопротивления 8,8 тысячи долларов нас удивляет возврат к 9,1 тысячи долларов. Восходящий тренд теперь становится лишь более очевидным, и сейчас мы явно в нижней части восходящего канала. Ничего кроме роста в данных обстоятельствах ожидать нельзя", — прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Эксперт добавил, что перспективы котировок биткоина в большей мере связаны с перспективами криптоэкономики, а сегодня мы слышим о введении вполне лояльных мер регулирования криптобирж и об уже состоявшихся проектах на блокчейне. «Нет оснований менять „бычью“ стратегию в среднесрочной перспективе, понимая, что „медведи“ вышли из спячки, но пока крайне слабы», — заключил Ордов.
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