ФРС указывает на стагфляцию в США

Москва , 2 мая — «Вести. Экономика». Федеральная резервная система в среду несколько изменила тональность своих заявлений. Регулятор считает, что ускорение инфляции более не требует ускоренного повышения ставок.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 1-2 мая приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75%, как и ожидалось большинством участников. Впрочем, главное послание рынку содержалось в тексте заявления.

Федрезерв указал на то, что инфляция в США в среднесрочной перспективе поднимется близко к целевому уровню 2%.

"Информация, полученная после мартовского заседания FOMC, указывает на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и рост экономической активности умеренными темпами", — говорится в коммюнике. И хотя на прошлом заседании мы увидели практически такой же текст, кое-что все же было добавлено.

"Рост в сфере занятости был сильным в среднем в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", — отмечают в ФРС. Здесь было добавлено уточнение «в среднем».

В то же время последние данные указывают на то, что темпы роста потребительских расходов замедлились по сравнению с сильными показателями IV квартала, в то время как инвестиции бизнеса в основной капитал продолжили сильно увеличиваться.

"В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо, стали ближе к 2%", — говорится в документе. Этот абзац изменился по сравнению с мартовским текстом, отмечает "Интерфакс"

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами в среднесрочной перспективе, а показатели рынка труда останутся сильными", — отмечается в заявлении.

Из этого абзаца было исключено предложение о том, что «прогноз для экономики усилился в последние месяцы».

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет находиться близко к целевому уровню FOMC в 2% в среднесрочной перспективе. Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными", — говорится в документе. В мартовском тексте второе предложение заканчивалось фразой «однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции», которая теперь отсутствует.

Именно это заявление и можно считать ключевым, так как из него следует, что ФРС не будет торопиться с повышением ставок. «При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федфондам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий», — отмечается в документе.

"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", — разъясняет ФРС.

Как бы то ни было, рынок до сих пор уверен, что уже на следующем заседании регулятор повысит ставку. Фьючерсы оценивают такую вероятность в 94%.

Другой вопрос, что за этим Федрезерв может изменить свою политику, во всяком случае такое мнение высказали многие эксперты. Реакция рынка была неоднозначной. Сначала доллар начал снижаться, а фондовые индексы расти, однако спустя какое-то время все изменилось.

По итогам дня котировки пары евро/доллар завершили день вблизи минимумов сессии.

Уже после окончания дня курс пары начал восстанавливаться.

Zerohedge

Более любопытная картина с фондовыми индексами: индекс широкого рынка S&P 500 по итогам торгов опустился ниже отметки 2630 пунктов и теперь буквально стоит на грани обвала.

Стоит добавить, что заявление ФРС очень неоднозначно: ускорение инфляции на фоне замедления экономики. Все это не может радовать инвесторов, ведь это признаки стагфляции.

Отметим также и довольно четкую взаимосвязь между действиями ФРС по нормализацией баланса и ростом доходностей. На приведенном ниже графике доходности изображены в инверсионном виде.

Zerohedge

Именно долговой рынок США задает тон настроениям на всех остальных рынках, и если рост доходностей остановить не удастся, ничего хорошего ждать, скорее всего, не стоит.