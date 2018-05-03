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Выход за отметку 65 за доллар может привести к резкому ослаблению рубля, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
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Выход за отметку 65 за доллар может привести к резкому ослаблению рубля, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
Американские биржевые площадки в среду завершили торговую сессию снижением после публикации решения ФРС по ключевой процентной ставке, которая сохранилась на уровне 1,5-1,75% годовых. Однако регулятор отметил, что при благоприятном развитии экономических условий дальнейшее ужесточение монетарной политики будет продолжаться.
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,72%, закрывшись на отметке 2635,67 пунктов, индекс Dow Jones упал на 0,72%, NASDAQ снизился на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт, до 2,97%.
Рынки обеспокоены затянувшейся историей с торговыми пошлинами. Трамп в очередной раз отложил до первого июня введение заградительных мер для стали и алюминия Европейского союза, Канады и Мексики. Тем не менее, политика экономического шантажа со стороны США создает волатильность на рынке металлов и неопределенность у поставщиков и потребителей. И если канцлер Германии Меркель сама поспешила прибыть на поклон в Вашингтон для решения торговых разногласий, то для переговоров с Китаем, отвечающим на торговые препоны девальвацией юаня, летит министр финансов США Мнучин, который сегодня и завтра проведет встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,37%, закрывшись на отметке $73,06 на фоне данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 6.2 млн баррелей, что существенно превысило прогнозы экспертов.
Игроки продолжают ждать решения США по ядерной сделке с Ираном, которое будет принято в ближайшие десять дней.
В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,10, основная расположена на уровне $71. Сопротивления расположены на $73,50 и $74.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2306,42 п., снизившись на 0,03%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п. проход которой даст сигнал на продажу. Сопротивления расположены на 2325 и 2340 пунктов.
На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 112000 п.при закреплении под которым инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на 114200 п. и 115000 п.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 64,02, снизившись на 1,67% по отношению к доллару США.
В условиях сложившихся максимальных за последние четыре года цен на нефть текущая искусственная слабость национальной валюты помогает бюджету справляться с последствиями санкционного давления, исполнять социальные обязательства и генерировать средства для грядущих инфраструктурных проектов, которые будут озвучены после инаугурации президента и формирования нового кабинета правительства.
В текущей ситуации стоит обращать внимание на диапазон 60-65, где выход за верхнюю границу приведет к резкому ослаблению рубля.
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