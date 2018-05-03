Россия наращивает экспорт несырьевых товаров

Россия нарастила экспорт несырьевых товаров, отмечает Центральный банк в своем обзоре. В прошлом году их поставки за границу увеличились на 22,7% и почти сравнялись с темпом роста продаж сырьевой продукции (27,1%), свидетельствует статистика РЭЦ и ФТС, пишут "Известия" . Наибольший рост поставок несырьевой продукции произошел во втором полугодии прошлого года, подчеркивается в документе ЦБ. Это может быть сигналом дальнейшего роста доли «прочего» экспорта и повышения его диверсификации, считают в регуляторе.

Рост несырьевого экспорта свидетельствует, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы. После экономического кризиса 2014–2016 годов и падения цен на сырье правительство начало проводить политику по снижению нефтяной зависимости. Для несырьевых экспортеров созданы различные инструменты поддержки, которые помогают предпринимателям выходить на рынки других стран. Например, логистическое сопровождение, консультации по правовым вопросам и преодолению торговых ограничений на внешних рынках. Также правительство разработало приоритетный проект по поддержке экспорта промтоваров. Согласно документу, поставки за границу продукции автомобилестроения, сельскохозяйственного, железнодорожного и авиастроения к 2025 году должны увеличиться в пять раз и составить $9,3 млрд

Казахстан, Египет, Белоруссию и В прошлом году среди товаров неэнергетического экспорта преобладали металлопродукция, машиностроение, химия, продовольствие и лесобумажные товары, говорится в мониторинге РЭЦ. Основными рынками поставок стали страны СНГ, Восточной Азии, Западной Европы и Ближнего Востока. Больше всего экспорт вырос в Китай Турцию . Однако, несмотря на увеличение продажи за границу несырьевых товаров, ЦБ предупреждает, что пока это не сможет компенсировать возможные колебания цен на нефть.

Тенденция роста несырьевого экспорта вселяет оптимизм, однако пока непонятно, окажется ли она устойчивой и долговременной, считает профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский . В перечне российских экспортных товаров не происходит серьезных изменений, продаж готовой и высокотехнологической продукции по-прежнему мало, отметил он.