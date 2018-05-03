В первом квартале отмечен значительный рост импорта российского угля в Китай через КПП Суйфэньхэ 

Харбин, 3 мая /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года был отмечен значительный рост импорта угля из России в Китай через КПП Суйфэньхэ. Об этом сообщили в таможенной службе.
По данным, в первые три месяца с.г. объем импорт российского угля в Китай через КПП Суйфэньхэ составил в стоимостном выражении 45,385 млн долл США, увеличившись на 284,59 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Город Суйфэньхэ расположен на территории провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и граничит с российским Приморским краем. -0-