Экономисты дали оптимистичный прогноз по рублю 

Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX, специально для "Российской газеты":
— Рубль просел по отношению к доллару, вопреки, казалось бы, некоторой стабилизации на уровнях 60,85-63. В отдельные моменты американская валюта поднималась выше 64 рублей впервые с 11 апреля.
Вряд ли ослаблению рубля способствовало снижение цены на нефть. Корреляция рубля с нефтью давно практически пропала. И курс рубля начинает реагировать на изменение цен на нефть, когда полностью отсутствуют другие факторы. А эти факторы практически никогда не отсутствуют, а только меняют свое значение. Напомню, что последний раз, когда доллар стоил менее 56 рублей, а было это 27 февраля, нефть стоила 66,50 доллара за баррель.
Рубль будет находиться под давлением, и главным фундаментальным фактором его ослабления будет рост доллара на мировом валютном рынке. ФРС ожидаемо оставило ставку неизменной на заседании во вторник, но с большой вероятностью повысит ее на следующем заседании. Доходность по 10-летним treasurys поднялась до 3 процентов, а это повышает привлекательность американских гособлигаций и начинает перетягивать инвесторов с развивающихся на развитые рынки. Кроме укрепления доллара остается возможный апгрейд санкций, дату и масштаб которого мы сейчас знать не можем. И общее давление Запада на Россию. В общем, все то, что ослабляло рубль на протяжении текущего года.
А как с укреплением рубля? Нефть, возможно, окажет поддержку рублю, но на уровнях значительно выше нынешних, которые уже учтены в курсе российской валюты.
Возможно, при подъеме котировок нефти выше 80 долларов за баррель мы увидим некоторое укрепление рубля. Кроме нефти способствовать укреплению рубля может политика Центробанка. Мы уже увидели реакцию ЦБ в виде оставления ключевой ставки на прежнем уровне и в запасе еще ее увеличение.
Центробанк не может безучастно наблюдать за ситуацией с ослаблением рубля. Учитывая, что у нас более половины продуктов питания и потребительских товаров или чистый импорт, или произведены с использованием импортных компонентов, то ослабление курса национальной валюты тянет вверх импортную составляющую инфляции и может обесценить всю трехлетнюю борьбу ЦБ с инфляцией.
Причем, в отличие от ЦБ, данная ситуация выгодна Минфину. Имея в качестве параметров бюджета 64,7 рубля за доллар и 43,7 доллара баррель, Минфин может вместо дефицита 1,33 трлн рублей получить профицит 200-300 млрд И продолжать скупать валюту в резервы еще более способствуя его ослаблению. Поэтому для укрепления или хотя бы стабилизации рубля Центробанку придется договариваться с Минфином и действовать согласованно.
Инфляция в США продолжает понемногу расти. По последним данным, базовый индекс промышленных цен составил 2,1 процента. Как отмечают многие аналитики, если инфляция превысит 2 процента, то ФРС может притормозить темпы роста ставки и не допустить роста курса доллара. А это позитивно скажется на курсе рубля. Но это уже долговременные факторы.
А сейчас курс рубля к доллару и евро будет зависеть от движений курса доллара на валютном рынке. Причем если укрепление доллара продолжится, то рубль может при ослаблении к американской валюте стабилизироваться к евро из-за снижения в паре EUR/USD к 1,19 — 1,18.
В пятницу ожидаем продолжения небольшого укрепления рубля к доллару и возврату в диапазон 63,0 — 61,0 рублей за доллар. К евро рубль останется в диапазоне 75,60 — 76,0. На следующей неделе в США выйдет много данных по инфляции, и если тенденция об усилении инфляции подтвердится, то доллар может ослабнуть к основным валютам, и это поможет укрепиться рублю. Но неожиданные политический новости могут еще раз ударить по российской валюте.
Поэтому ожидаем небольшого укрепления российской валюты с расширением торговых диапазонов. В паре USD/RUB — 62,20-63,80, в паре EUR/RUB — 75,20-76,60.
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