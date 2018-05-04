Экономисты дали оптимистичный прогноз по рублю на следующую неделю

— Рубль просел по отношению к доллару, вопреки, казалось бы, некоторой стабилизации на уровнях 60,85-63. В отдельные моменты американская валюта поднималась выше 64 рублей впервые с 11 апреля.

Вряд ли ослаблению рубля способствовало снижение цены на нефть. Корреляция рубля с нефтью давно практически пропала. И курс рубля начинает реагировать на изменение цен на нефть, когда полностью отсутствуют другие факторы. А эти факторы практически никогда не отсутствуют, а только меняют свое значение. Напомню, что последний раз, когда доллар стоил менее 56 рублей, а было это 27 февраля, нефть стоила 66,50 доллара за баррель.

Рубль будет находиться под давлением, и главным фундаментальным фактором его ослабления будет рост доллара на мировом валютном рынке. ФРС ожидаемо оставило ставку неизменной на заседании во вторник, но с большой вероятностью повысит ее на следующем заседании. Доходность по 10-летним treasurys поднялась до 3 процентов, а это повышает привлекательность американских гособлигаций и начинает перетягивать инвесторов с развивающихся на развитые рынки. Кроме укрепления доллара остается возможный апгрейд санкций, дату и масштаб которого мы сейчас знать не можем. И общее давление Запада на Россию . В общем, все то, что ослабляло рубль на протяжении текущего года.

А как с укреплением рубля? Нефть, возможно, окажет поддержку рублю, но на уровнях значительно выше нынешних, которые уже учтены в курсе российской валюты.

Возможно, при подъеме котировок нефти выше 80 долларов за баррель мы увидим некоторое укрепление рубля. Кроме нефти способствовать укреплению рубля может политика Центробанка . Мы уже увидели реакцию ЦБ в виде оставления ключевой ставки на прежнем уровне и в запасе еще ее увеличение.

Центробанк не может безучастно наблюдать за ситуацией с ослаблением рубля. Учитывая, что у нас более половины продуктов питания и потребительских товаров или чистый импорт, или произведены с использованием импортных компонентов, то ослабление курса национальной валюты тянет вверх импортную составляющую инфляции и может обесценить всю трехлетнюю борьбу ЦБ с инфляцией.

Причем, в отличие от ЦБ, данная ситуация выгодна Минфину . Имея в качестве параметров бюджета 64,7 рубля за доллар и 43,7 доллара баррель, Минфин может вместо дефицита 1,33 трлн рублей получить профицит 200-300 млрд И продолжать скупать валюту в резервы еще более способствуя его ослаблению. Поэтому для укрепления или хотя бы стабилизации рубля Центробанку придется договариваться с Минфином и действовать согласованно.

Инфляция в США продолжает понемногу расти. По последним данным, базовый индекс промышленных цен составил 2,1 процента. Как отмечают многие аналитики, если инфляция превысит 2 процента, то ФРС может притормозить темпы роста ставки и не допустить роста курса доллара. А это позитивно скажется на курсе рубля. Но это уже долговременные факторы.

А сейчас курс рубля к доллару и евро будет зависеть от движений курса доллара на валютном рынке. Причем если укрепление доллара продолжится, то рубль может при ослаблении к американской валюте стабилизироваться к евро из-за снижения в паре EUR/USD к 1,19 — 1,18.

В пятницу ожидаем продолжения небольшого укрепления рубля к доллару и возврату в диапазон 63,0 — 61,0 рублей за доллар. К евро рубль останется в диапазоне 75,60 — 76,0. На следующей неделе в США выйдет много данных по инфляции, и если тенденция об усилении инфляции подтвердится, то доллар может ослабнуть к основным валютам, и это поможет укрепиться рублю. Но неожиданные политический новости могут еще раз ударить по российской валюте.

Поэтому ожидаем небольшого укрепления российской валюты с расширением торговых диапазонов. В паре USD/RUB — 62,20-63,80, в паре EUR/RUB — 75,20-76,60.