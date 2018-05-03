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Минсельхоз США заявил о росте конкуренции российского экспорта зерна
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Минсельхоз США заявил о росте конкуренции российского экспорта зерна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна, говорится в отчете Минсельхоза США.
По данным ведомства, объем поставок пшеницы из ЕС сократится в 2018 году на 12%, достигнув наименьших показателей за последние пять лет. В документе указывается, что в минувшем году экспортеры пшеницы из Европы потеряли свою долю на ранках Северной Африки и Ближнего Востока, а в 2018-ом конкуренция с Россией помешала им восстановить позиции.
«Евросоюз столкнулся с серьезной конкуренцией на экспортных рынках, в особенности со стороны России и стран Черноморского региона, а также с давлением на евро. Согласно текущим прогнозам, объем поставок пшеницы из стран ЕС будет меньше показателей прошлого года и предыдущих прогнозов и достигнет наименьших значений за последние пять лет», — передает RT данные отчета минсельхоза США.
Так, например, польский экспорт в 2017/18 учетном году сократится на 1 млн тонн.
«Во многом это обусловлено сокращением объема поставок в Саудовскую Аравию по причине более низкого качества, а также сильной конкуренцией со стороны России», — заявили в американском министерстве.
В отчете ведомства отмечается сокращение производства пшеницы в некоторых странах ЕС, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и сокращения посевных площадей.
Напомним, Россия стала рекордсменом по экспорту пшеницы в 21 веке, продав за границу 36 млн тонн пшеницы.
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