Ещё
Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ямала на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ямала на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне «BBB-» с «Позитивным» прогнозом.
Подтверждение рейтингов отражает сохраняющиеся сильные бюджетные показатели и сильные показатели кредитоспособности автономного округа в среднесрочной перспективе, — сообщили ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте финансов.
По мнению агентства, кредитные рейтинги автономного округа инвестиционного уровня обусловлены низким государственным долгом региона, высокой бюджетной обеспеченностью, устойчивым ростом налоговых доходов и контролем над расходами. Размер и высокая стоимость основных средств в газовом секторе обеспечивают стабильные поступления налога на имущество организаций, что сглаживает волатильность поступлений от налога на прибыль организаций. Высокий объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых нефтегазовыми компаниями, будет обеспечивать стабильный прирост доходов автономного округа в долгосрочной перспективе.
Благодаря последовательному проведению взвешенной бюджетной и консервативной долговой политики, Ямал обеспечивает сбалансированность бюджета, а также высокую ликвидность единого счета бюджета региона.
ИА Север-Пресс: последние новости
Минимальная зарплата будет увеличена «Зверь с Востока» помогает Газпрому обновлять рекорды по поставкам газа в Европу «Бессмертный полк» объединит около 25 тысяч ямальцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв63
Банки начали переводить деньги на карты по-новому31
Кудрин вернется во власть114
Крым совершил рывок вперед69
РФ объяснила отказ от встречи с британцами172
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение