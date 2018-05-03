Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ямала на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный»

Подтверждение рейтингов отражает сохраняющиеся сильные бюджетные показатели и сильные показатели кредитоспособности автономного округа в среднесрочной перспективе, — сообщили ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте финансов.

По мнению агентства, кредитные рейтинги автономного округа инвестиционного уровня обусловлены низким государственным долгом региона, высокой бюджетной обеспеченностью, устойчивым ростом налоговых доходов и контролем над расходами. Размер и высокая стоимость основных средств в газовом секторе обеспечивают стабильные поступления налога на имущество организаций, что сглаживает волатильность поступлений от налога на прибыль организаций. Высокий объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых нефтегазовыми компаниями, будет обеспечивать стабильный прирост доходов автономного округа в долгосрочной перспективе.

Благодаря последовательному проведению взвешенной бюджетной и консервативной долговой политики, Ямал обеспечивает сбалансированность бюджета, а также высокую ликвидность единого счета бюджета региона.