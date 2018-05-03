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Глава Нацбанка призвал казахстанцев не беспокоиться из-за курса тенге
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Глава Нацбанка призвал казахстанцев не беспокоиться из-за курса тенге 

Мир24 38 минут назад
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев призвал жителей страны не беспокоиться из-за курса валюты, сообщает «МИР 24».
С начала мая доллар подорожал на три тенге. Однако, по словам финансиста, положение у национальной валюты стабильное.
«Я здесь хотел бы отметить, что на самом деле ситуация для тенге очень благоприятная. Во-первых, цены на нефть находятся на очень высоком уровне — достигают 75 долларов за баррель. Во-вторых, мы опубликуем в ближайшее время данные по платежному балансу, предварительные данные за первый квартал 2018 года, так вот у нас уже второй квартал подряд наблюдается практически нулевое сальдо платежного баланса», — говорит Акишев.
Также глава казахстанского Нацбанка отметил, что резкого колебания курса не будет.
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