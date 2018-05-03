Раскрыты детали антисанкционного плана «Реновы»

Попавшая под санкции США группа «Ренова» , как и ее владелец Виктор Вексельберг , направила в правительство предложения по поддержке своих активов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Один из них пояснил, что список требований «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе».

Группа просит о рефинансировании в госбанках взятых на Западе кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, поскольку она не отражает «их фундаментальную стоимость». «Ренова» рассчитывает на субсидирование ставок и госгарантии при рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб., на случай если «вторичные санкции» помешают обслуживанию обязательств. Меткомбанку, в числе бенефициаров которого есть партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, предлагается разрешить кредитовать компании «Реновы» без учета норматива Н6 ЦБ по рискам.

Кроме того «Ренова» рассчитывает на преференции для своих промышленных активов. В переданном в правительство плане есть предложение о введении заградительных ввозных пошлин для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевых — на сырье для комбината. Для поддержки «Байкал холдинга» предлагается полностью запретить импорт лимонада и минеральной воды.

Новые санкции США были введены 6 апреля. Они вводят запрет юридическим и физическим лицам США на ведение бизнеса с попавшими в стоп-лист компаниями, а также блокируют долларовые расчеты.

Собеседник издания отмечает, что господдержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в попавших под санкции компаниях или тесно с ними связанных. Меры тарифного регулирования, а также сделки по слиянию и поглощению могут быть задействованы в последнюю очередь.