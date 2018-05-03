МВФ выразил осуждение Венесуэле

Организация указала, что власти страны не предоставляют необходимой информации о состоянии экономики.

"Совет директоров [МВФ] постановил, что Венесуэла не применила корректирующих мер и не смогла предоставить информацию по ряду требуемых показателей", — говорится в заявлении.

В МВФ добавили, что готовы продолжить конструктивную работу с Венесуэлой, чтобы вывести страну из экономического кризиса.