Ещё
МВФ выразил осуждение Венесуэле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ выразил осуждение Венесуэле 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Ariana Cubillos/AP
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал «заявление об осуждении» действия правительства Венесуэлы.
Организация указала, что власти страны не предоставляют необходимой информации о состоянии экономики.
"Совет директоров [МВФ] постановил, что Венесуэла не применила корректирующих мер и не смогла предоставить информацию по ряду требуемых показателей", — говорится в заявлении.
В МВФ добавили, что готовы продолжить конструктивную работу с Венесуэлой, чтобы вывести страну из экономического кризиса.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации валюты в стране.
Газета.Ru: последние новости
Мэй поставили ультиматум по условиям Brexit На Украине признали потерю шанса противостоять "Северному потоку – 2" ФРС США сохранила базовую ставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США382
РФ объяснила отказ от встречи с британцами38
Банки начали переводить деньги на карты по-новому8
«Они обречены»11
КНР разместила ракетные комплексы на спорных островах4
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение