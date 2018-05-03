Европа рискует недосчитаться пятой части российской нефти

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg

Как сообщает агентство, за первые пять месяцев этого года через основные порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19 процентов меньше сырья, чем за тот же период в 2017 году. Однако поставки в Китай выросли на 43 процента в первые три месяца 2017 года.

Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше «черного золота» в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.