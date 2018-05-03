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Трамп против китайских смартфонов
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Трамп против китайских смартфонов 

News.ru 23 минуты назад
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет на реализацию на территории государства мобильных телефонов, произведённых в Китае, сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, в Белом доме уже готовится указ, ограничивающий импорт гаджетов из КНР. Американские власти уверены, что действуют в «интересах национальной безопасности». Если запрет вступит в силу, жители США больше не смогут купить, в частности, товары марки Huawei и ZTE. Продавать вышеуказанные товары уже запрещено на военных базах Соединённых Штатов по всему миру. Белый дом объясняет такой шаг опасением получения китайскими спецслужбами доступа к информации, которая будет храниться на устройствах.
Компании Huawei и ZTE сообщили в ответ, что ни разу не передавали разведке данные пользователей своих товаров.
Торговая война между двумя странами получила новое развитие. Китай ранее вводил 15%-25% пошлины на ряд товаров, экспортируемых из США. Суммарная стоимость составила порядка $3 млрд Американская сторона намерена ответить тем же. 3-4 мая в Соединённых Штатах ожидаются переговоры с делегацией из Поднебесной. Стороны надеются избежать открытого конфликта в сфере тоорговли.
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