Трамп против китайских смартфонов

Как сообщает издание, в Белом доме уже готовится указ, ограничивающий импорт гаджетов из КНР. Американские власти уверены, что действуют в «интересах национальной безопасности». Если запрет вступит в силу, жители США больше не смогут купить, в частности, товары марки Huawei и ZTE. Продавать вышеуказанные товары уже запрещено на военных базах Соединённых Штатов по всему миру. Белый дом объясняет такой шаг опасением получения китайскими спецслужбами доступа к информации, которая будет храниться на устройствах.

Компании Huawei и ZTE сообщили в ответ, что ни разу не передавали разведке данные пользователей своих товаров.

Торговая война между двумя странами получила новое развитие. Китай ранее вводил 15%-25% пошлины на ряд товаров, экспортируемых из США. Суммарная стоимость составила порядка $3 млрд Американская сторона намерена ответить тем же. 3-4 мая в Соединённых Штатах ожидаются переговоры с делегацией из Поднебесной. Стороны надеются избежать открытого конфликта в сфере тоорговли.