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Европа потеряет пятую часть российской нефти
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Европа потеряет пятую часть российской нефти 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти, пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, за первые пять месяцев этого года через основные порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19 процентов меньше сырья, чем за тот же период в 2017 году. Однако поставки же в Китай выросли на 43 процента в первые три месяца 2017 года.
Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше "черного золота" в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.
По мнению экспертов, подобные изменения могут привести к убыткам морских перевозчиков. В настоящее время они уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.
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