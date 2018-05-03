В РФ будут штрафовать за завышение цен на лекарства

Штрафы коснутся производителей лекарств и аптекарей, которые намеренно завышают цены на препараты из категории жизненно важных.

Министерство здравоохранения России предложило штрафовать должностных лиц за завышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, проект федерального закона, посвященный удержанию цен на ЖВЛП, уже готов. В список жизненно важных лекарственных препаратов входит более 700 наименований различных лекарств, от аспирина до новейших средств против опухолей.

Наказания в первую очередь коснутся производителей лекарств и аптекарей. Цены на эту категорию препаратов изначально регулировались государством, однако после ряда проверок прокуратуры стало известно, что многие производители «задирают ценник». До сих пор никакого денежного наказания за такое поведение предусмотрено не было.

Штрафы для должностных лиц могут составить 50 тысяч рублей, а для юридических — в двукратном размере от выручки, излишне полученной при реализации ЖВЛП по завышенным ценам. В здравоохранительном ведомстве рассчитывают, что закон вступит в силу уже в декабре текущего года.