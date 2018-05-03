Что ждет курсы валют в мае

Апрельский пакет санкций впервые распространился на крупный частный бизнес, вызвал обвал фондовых индексов и курса рубля на бирже 9, 10 и частично 11 апреля. На максимуме доллар поднимался выше 65 рублей, евро — выше 80. Позднее рубль отскочил вверх, но не достиг показателей, с которых начинал падение.

По словам министра финансов Антона Силуанова, если США не введут новых санкций, курс вернется к прежним значениям (57-58 рублей).

В мае колебания на валютном рынке будут ниже, чем в апреле, торги будут идти в коридоре 61-63 рубля за доллар, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов . Геополитика и спрос на рублевые активы, по его словам, сейчас дают наибольший вклад в динамику рубля. «Российский фондовый рынок выглядит перепроданным, а российский долг дешевым, поэтому в перспективе мы не видим значительного ослабления рубля. Цены на нефть также оказывают ему поддержку», — говорит Копылов. При ослаблении санкционного давления и на фоне высоких котировок нефти курс вполне может вернуться и в диапазон 56-60 рублей за доллар, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов

В условиях неопределенности спрос на валюту растет, но зачастую население начинает скупать ее в тот момент, когда это делать уже невыгодно, теряя и на большой разнице (спредах) между стоимостью купли и продажи валюты, говорит Копылов. «Обменивать рубли сейчас не имеет смысла, лучше подождать стабилизации рынка и сужения спредов. Продавать доллары также невыгодно, пока много неопределенности в отношениях между Россией и США», — заключает он.

Сейчас не лучший момент ни для покупки, ни для продажи долларов

Курс может колебаться от трех до пяти рублей как в ту, так и в другую сторону, считает Дроздов. «Желание поиграть „в угадайку“, не дождавшись формирования устойчивого движения, может привести к существенным потерям», — предупреждает он.