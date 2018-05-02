ФРС США: ставка может расти медленнее ожиданий

Investing.com— Федеральная резервная система США (ФРС) решила сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,5-1,75% годовых, говорится на сайте ФРС. При этом Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) консервативно отнесся к дальнейшим пеерспективам снижения ставки: он предполагает, что ставка будет расти, но не исключает, что рост будет медленнее, чем ожидалось.

Информация, полученная после последней встречи в марте, указывает, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность умеренно растет. В последние месяцы число рабочих мест быстро росло, а уровень безработицы оставался низким. Рост расходов домашних хозяйств замедлился после сильного роста в IVквартале 2017 года, в то время как инвестиции в основной капитал продолжали расти. Инфляция за 12 месяцев близка к 2%, отмечено в сообщении.

FOMC ожидает, что с дальнейшими постепенными изменениями в денежно-кредитной политике экономическая активность в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, а рынок труда останется сильным. Ожидается, что 12-месячная инфляция в среднесрочной перспективе будет близка к целевым 2%. Риски экономического развития на взгляд ФРС выглядят примерно сбалансированными.

«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона для ставки федеральных фондов FOMC будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия относительно целевой максимальной занятости и инфляции в 2%. Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, чтобы обеспечить дальнейшее постепенное увеличение ставки по федеральным фондам. Однако ставка федерального фондирования, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

После публикации этого сообщения доллар США резко подешевел с 63,92 руб. до 63,72 руб., но быстро восстановился до прежнего уровня.