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Китай и США достигли консенсуса по некоторым экономическим и торговым вопросам
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Китай и США достигли консенсуса по некоторым экономическим и торговым вопросам 

ИноСМИ 11 минут назад
Фото: ИноСМИ
Пекин — Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и американская делегация, возглавляемая спецпосланником президента США, министром финансов Стивеном Мнучином, провели с 3 по 4 мая в Пекине обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как сообщили, обсуждения были искренними, высокоэффективными и конструктивными.
Обе стороны считают, что здоровые и стабильные торгово-экономические связи исключительно важны для Китая и США. Китайская и американская сторона выразили готовность решить соответствующие торгово-экономические вопросы путем диалога и консультаций.
Стороны в полной мере обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.
Стороны осознали, что существуют относительно большие расхождения по некоторым вопросам. В связи с этим необходимо форсировать работу, чтобы добиться большего прогресса.
Стороны договорились о продолжении поддержания тесных контактов для разрешения вопросов и создании соответствующего механизма работы.
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