Китай и США достигли консенсуса по некоторым экономическим и торговым вопросам

Пекин — Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и американская делегация, возглавляемая спецпосланником президента США , министром финансов Стивеном Мнучином , провели с 3 по 4 мая в Пекине обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщили, обсуждения были искренними, высокоэффективными и конструктивными.

Обе стороны считают, что здоровые и стабильные торгово-экономические связи исключительно важны для Китая и США. Китайская и американская сторона выразили готовность решить соответствующие торгово-экономические вопросы путем диалога и консультаций.

Стороны в полной мере обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.

Стороны осознали, что существуют относительно большие расхождения по некоторым вопросам. В связи с этим необходимо форсировать работу, чтобы добиться большего прогресса.

Стороны договорились о продолжении поддержания тесных контактов для разрешения вопросов и создании соответствующего механизма работы.