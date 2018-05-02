Санкции на рынок не влияют

Новые санкции США в отношении российских компаний и обвал фондового рынка, скорее всего, не скажутся на рынке недвижимости. Более того, возможно, волатильность финансовых инструментов даже пойдет недвижимости на пользу.

Напомню, Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении ряда российских граждан и компаний. Это привело к обвалу российского фондового рынка: по итогам торгов индекс Мосбиржи (бывший ММВБ ) опустился на 8,34 процента, индекс РТС — на 11,44 процента. Пострадала и российская валюта: курс евро и доллара относительно рубля на биржевых торгах вырос.

Но рынок недвижимости эти пертурбации, по всей видимости, не затронут. В отличие от ценных бумаг недвижимость — это крайне инерционный актив, который реагирует лишь на глобальные, затяжные экономические кризисы, типа финансового краха 2008 года или изменения геополитических реалий в 2014-м. А в нынешней панике на биржах ничего глобального или хотя бы нового нет — санкции вводятся уже в «надцатый» раз, российская экономика успела приспособиться к такому режиму. Обвал курсов ценных бумаг связан с выводом иностранными инвесторами средств из российских активов, на фоне чего локально подскочил спрос на иностранную валюту. Когда через несколько дней этот процесс завершился, все более или менее успокоилось. Благо главный для отечественной экономики макроэкономический показатель — цены на нефть — держатся на высоком уровне.

И если говорить о каком-то влиянии очередной биржевой лихорадки на рынок недвижимости, то оно, скорее, будет положительным, чем отрицательным: по сравнению с акциями квадратный метр выглядит надежным и предсказуемым активом. По крайней мере он не дешевеет в течение дня. Однако надо понимать, массового возвращения инвесторов в «бетон» тоже, конечно, ждать не стоит. Во всяком случае, пока цены на жилье ползут вниз. А они, как я думаю, будут ползти вниз еще в течение пары лет как минимум. Главная причина этого— непрерывный рост объемов предложения на рынке новостроек. И еще два года этот объем продолжит, скорее всего, расти.

В целом рынок недвижимости мало связан с фондовым. Квартира сейчас не инвестиционный, а социальный актив. Семью, которая хочет поменять однушку на двушку, потому что родился ребенок, совершенно не интересуют проблемы олигархов, потерявших деньги из-за падения курса акций. Если, конечно, эти люди не работают на предприятиях означенных олигархов…