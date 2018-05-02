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ФРС США сохранила базовую ставку
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ФРС США сохранила базовую ставку 

RT на русском 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.
Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован пресс-службой регулятора.
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