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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,02%
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Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,02% 

Investing.com Россия 34 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и промышленности.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,02%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), которые подорожали на 0,0060 п. (2,20%), закрывшись на отметке в 0,2790. Котировки Galp Energia (LS:GALP) выросли на 0,2150 п. (1,35%), завершив торги на уровне 16,1300. Бумаги Mota Engil (LS:MOTA) выросли в цене на 0,0450 п. (1,24%), закрывшись на отметке 3,6750.
Лидерами падения стали акции CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT), цена которых упала на 0,0520 п. (1,65%), завершив сессию на отметке 3,1060. Акции J Martins (LS:JMT) поднялись на 0,2100 п. (1,48%), закрывшись на уровне 13,9800, а Corticeira Amorim (LS:CORA) снизились в цене на 0,160 п. (1,44%) и завершили торги на отметке 10,940.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 7 акций практически не изменились.
Котировки акций J Martins (LS:JMT) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,48%, 0,2100 п., и завершили торги на отметке 13,9800.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле прибавил 1,75%, или 1,29, достигнув отметки $74,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,05%, или 1,40, до $69,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,11%, или 1,40, до отметки $1.314,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,24% до 1,1960, а котировки EUR/GBP не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,8834.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 92,41.
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