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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,26%
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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,26% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, финансов и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,26%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Altri SGPS SA (LS:ALSS), которые подорожали на 0,1100 п. (1,84%), закрывшись на отметке в 6,1000. Котировки Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли на 0,0040 п. (1,47%), завершив торги на уровне 0,2765. Бумаги Mota Engil (LS:MOTA) выросли в цене на 0,0350 п. (0,97%), закрывшись на отметке 3,6300.
Лидерами падения стали акции Sonae Capital (LS:SONAC), цена которых упала на 0,0300 п. (2,96%), завершив сессию на отметке 0,9820. Акции J Martins (LS:JMT) поднялись на 0,2750 п. (1,89%), закрывшись на уровне 14,2650, а Sonae SGPS SA (LS:YSO) снизились в цене на 0,0100 п. (0,89%) и завершили торги на отметке 1,1180.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в плюсе (17), а котировки 3 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле потерял 0,26%, или 0,19, достигнув отметки $72,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,13%, или 0,09, до $67,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.305,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1966, а котировки EUR/GBP упали на 0,14%, достигнув отметки 0,8796.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 92,46.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,08% Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 1,09%
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