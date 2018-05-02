Майские праздники надавили на курс валют: рубль вернет свои позиции

Сегодняшнее снижение рубля по отношению к доллару и евро имеет в качестве своих причин целый ряд вполне объективных факторов — считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

В основе текущей ситуации лежат валютные спекуляции

Напомним, что сегодня вечером курс доллара поднимался к рублю до уровня в 64,14 единиц, а евро — до 76,78 единиц.

Это подтвердило опасения экспертного сообщества, что рубль после майских праздников может подешеветь по отношению к доллару и евро. Вследствие этого, возникает вопрос, а что это такое перед нами — временная флуктация или какой-то долгосрочный тренд.

«Есть основания говорить, что в данной ситуации сыграло сразу несколько факторов, которые сработали на повышение стоимости доллара по отношению к рублю. Главным образом, это касается ситуации с самим долларом, что связано с решением Комитета США по открытым рынкам. Оно будет известно в Москве только в 21.30, и до тех пор по понятным причинам это оставляет возможность для значительных спекуляций на российском валютном рынке», — заключает Масленников.

Как замечает эксперт, изменение ставки ФРС в США явно не планируется — скорее всего, это решение будет перенесено в Вашингтоне на июнь месяц, но, тем не менее, сам этот фактор всегда является поводом для всевозможных спекуляций.

На рубль давит волатильность нефтяного рынка

«Все это является традиционной рыночной комбинацией, поэтому не стоит удивляться, почему спекулянты используют данный фактор в качестве аргумента для игры, направленной на понижение рыночной стоимости рубля», — констатирует Масленников.

Кроме того, не нужно забывать про то, что стоимость рубля зависит от цены на нефть, которая в последние дни пошла вниз — данное снижение является не очень большим, но все равно баррель нефти Brent в настоящее время оценивается в районе 72 долларов.

«Все это не могло не спровоцировать подобную корреляцию рубля с долларом, хотя это уже не такой важный фактор, но все-таки в условиях, когда нет такой серьезной поддержки «кэрри-трейдеров», как раньше, наша национальная валюта начинает более выражено реагировать на любые изменения на нефтяном рынке, чем это было раньше», — резюмирует Масленников.

Также здесь нельзя игнорировать известную геополитическую неопределенность, которая влияет на стоимость рубля, поэтому в оценке этих финансово-экономических показателей надо иметь ввиду и внешнеполитический фактор.

Геополитика также оказывает влияние на рубль

«Все эти события в глобальной политике серьезно охлаждают интерес «кэрри-трейдров» к российской валюте. Главным образом, это, естественно, связано с ситуацией в Сирии и с новыми ракетными ударами от 30 апреля», — заключает Масленников.

По словам Никиты Ивановича, все это накладывает негативный отпечаток на ситуацию на российском валютном рынке, поэтому не стоит удивляться тому, что начало текущей недели вышло нервным, и это отразилось на стоимости рубля.

«Впрочем, даже в таком контексте рубль до своих предельных отрицательных уровней уже добрался. Завтра он может дернуться еще ниже, но в течение дня ситуация стабилизируется. Также должна наступить определенность в плане политики Центрального банка Минфина , которые на прошлой неделе активно закупали валюту и теперь должны сделать паузу, чтобы ситуация со стоимостью рубля стабилизировалась хотя бы до показателя в 62 рубля за доллар», — констатирует Масленников.

Так что, в ближайшее время наши финансово-экономические власти попытаются стабилизировать ситуацию и увести курс рубля к рубежу в 60 единиц за один американский доллар, причем для этого сегодня есть все необходимые инструменты.

В последнее время на рубль стали давить дополнительные факторы

«Общее положение дел здесь усложнено в первую очередь тем, что сегодня в любой макроэкономический прогноз в России нужно закладывать ситуацию из геополитических факторов, которые реально влияют на отечественную экономику», — резюмирует Масленников.

Соответственно, если смотреть на все эти последние флуктации с рублем через призму геополитики, то ситуация является штатной, хотя это, конечно, не так, если рассмотреть ее с помощью базовой финансово-экономической оценки, но на сегодня в России общее положение дел в этом плане турбулентно, и участники рынка за последние полгода успели к ней привыкнуть.

«Мы просто живем в новой реальности в плане определения рыночного курса национальной валюты, где играют роль все эти новые комбинации в виде геополитических факторов, крайне важных для современной России», — заключает Масленников.

Таким образом, надо очень осторожно оценивать данные курсовые колебания и не делать по ним далеко идущих выводов, хотя бы из-за того, что это во многом является предметом стандартных спекуляций на валютном рынке, где используется практически любой повод.

«Скорее всего, стоимость рубля в ближайшие дни будет повышаться, поскольку все факторы, играющие на его понижение, уже являются отыгранными. Впрочем, здесь нельзя судить однозначно, поскольку в этом вопросе большое количество спекулятивных моментов, которые на практике не так уж просто точно и однозначно оценить», — констатирует Масленников.

Также не нужно забывать про то, что в майские праздники отдыхаем только мы, а все рыночные игроки в мире делают ровным счетом то, что и обычно, т.е. пытаются создать себе максимально лучшие и выгодные условия для игры на валютном рынке.