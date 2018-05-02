Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 1,09%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 поднялся на 1,09%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Indra Sistemas (MC:IDR), которые подорожали на 0,400 п. (3,48%), закрывшись на отметке в 11,880. Котировки Amadeus (MC:AMA) выросли на 2,040 п. (3,36%), завершив торги на уровне 62,740. Бумаги Caixabank SA (MC:CABK) выросли в цене на 0,129 п. (3,19%), закрывшись на отметке 4,170.

Лидерами падения стали акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA (MC:GAM), цена которых упала на 0,145 п. (1,02%), завершив сессию на отметке 14,120. Акции Acciona Sa (MC:ANA) поднялись на 0,220 п. (0,32%), закрывшись на уровне 69,200, а Ferrovial SA (MC:FER) снизились в цене на 0,050 п. (0,28%) и завершили торги на отметке 17,680.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (129) превысило количество закрывшихся в минусе (52), а котировки 25 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,07%, или 0,90, достигнув отметки $1.305,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,25%, или 0,17, до $67,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,11%, или 0,08, до отметки $73,05 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,1955, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8790.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 92,52.