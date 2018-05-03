Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, потребительских услуг и строительства.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 снизился на 0,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Grifols SA (MC:GRLS), которые подорожали на 0,580 п. (2,46%), закрывшись на отметке в 24,140. Котировки Amadeus (MC:AMA) выросли на 0,760 п. (1,21%), завершив торги на уровне 63,500. Бумаги Cellnex Telecom SA (MC:CLNX) выросли в цене на 0,21 п. (0,94%), закрывшись на отметке 22,51.

Лидерами падения стали акции Indra Sistemas (MC:IDR), цена которых упала на 0,450 п. (3,79%), завершив сессию на отметке 11,430. Акции Bankia SA (MC:BKIA) поднялись на 0,103 п. (2,82%), закрывшись на уровне 3,547, а Caixabank SA (MC:CABK) снизились в цене на 0,088 п. (2,11%) и завершили торги на отметке 4,080.

На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (117) превысило количество закрывшихся в плюсе (70), а котировки 16 акций практически не изменились.

Котировки акций Bankia SA (MC:BKIA) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,82%, 0,103 п., и завершили торги на отметке 3,547.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,66%, или 8,60, достигнув отметки $1.314,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,01%, или 0,01, до $67,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,15%, или 0,11, до отметки $73,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,26% до 1,1982, а котировки EUR/GBP повысились на 0,23%, достигнув отметки 0,8825.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,30% до 92,31.