Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,08%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий и оборудования, биотехнологий и фармацевтики и СМИ.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 1,08%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), которые подорожали на 2,30 п. (6,64%), закрывшись на отметке в 36,96. Котировки Yara International (OL:YAR) выросли на 11,0 п. (3,24%), завершив торги на уровне 349,9. Бумаги Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли в цене на 7,4 п. (3,15%), закрывшись на отметке 242,0.

Лидерами падения стали акции Marine Harvest (OL:MHG), цена которых упала на 3,75 п. (2,15%), завершив сессию на отметке 170,90. Акции Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) поднялись на 0,80 п. (0,82%), закрывшись на уровне 97,00, а Orkla (OL:ORK) снизились в цене на 0,34 п. (0,46%) и завершили торги на отметке 74,00.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (119) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 6,64%, 2,30 п., и завершили торги на отметке 36,96.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,13%, или 0,09, достигнув отметки $67,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,30%, или 0,22, до $72,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.307,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,16% до 9,7189, а котировки USD/NOK повысились на 0,39%, достигнув отметки 8,1214.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 92,43.