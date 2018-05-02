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Власти Бразилии сообщили, что США прервали переговоры об отмене пошлин на сталь и алюминий
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Власти Бразилии сообщили, что США прервали переговоры об отмене пошлин на сталь и алюминий 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. США прервали переговоры, на которых обсуждалась возможная отмена для Бразилии пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в совместном сообщении министерства промышленности, внешней торговли и услуг и МИД крупнейшей южноамериканской страны, распространенном в среду.
"26 апреля власти США проинформировали о решении прервать процесс переговоров и немедленно применить в отношении Бразилии пошлины, действие которых были временно приостановлено, либо в качестве альтернативы и без возможности дополнительного обсуждения односторонние ограничительные квоты", — отмечается в заявлении.
Как сообщили бразильские власти, местные производители алюминия в сложившейся ситуации предпочли введение пошлин, в то время как представители сталелитейной промышленности назвали менее болезненным вариант установления квот. «Бразильское правительство сожалеет, что переговорный процесс был прерван и подчеркивает свою открытость для поиска решений, которые были бы разумными для обеих сторон», — говорится в документе.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза. Во вторник администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней продлить переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой по пошлинам на ввоз стали и алюминия.
По данным телеканала Globo, Бразилия является вторым крупнейшим поставщиком стали для США после Канады. В 2017 году объем соответствующего импорта из Бразилии составил 4,7 млн тонн.
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