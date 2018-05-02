Власти Бразилии сообщили, что США прервали переговоры об отмене пошлин на сталь и алюминий

"26 апреля власти США проинформировали о решении прервать процесс переговоров и немедленно применить в отношении Бразилии пошлины, действие которых были временно приостановлено, либо в качестве альтернативы и без возможности дополнительного обсуждения односторонние ограничительные квоты", — отмечается в заявлении.

Как сообщили бразильские власти, местные производители алюминия в сложившейся ситуации предпочли введение пошлин, в то время как представители сталелитейной промышленности назвали менее болезненным вариант установления квот. «Бразильское правительство сожалеет, что переговорный процесс был прерван и подчеркивает свою открытость для поиска решений, которые были бы разумными для обеих сторон», — говорится в документе.

По данным телеканала Globo, Бразилия является вторым крупнейшим поставщиком стали для США после Канады. В 2017 году объем соответствующего импорта из Бразилии составил 4,7 млн тонн.