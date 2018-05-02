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Рост грузовых авиаперевозок в мире в марте замедлился до 1,7%
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Рост грузовых авиаперевозок в мире в марте замедлился до 1,7% 

Прайм 1 час назад
Рост объема грузовых авиаперевозок в мире в марте 2018 года составил 1,7% в годовом выражении, замедлившись на 5 процентных пунктов к прошлому месяцу, сообщается в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Рост за отчетный месяц стал самым низким за последние 1 год и 10 месяцев. Резкое замедление организация связывает с завершением периода восстановления товарных запасов мировых компаний, что снижает спрос на грузовые авиаперевозки. Отмечается и замедление глобальной торговли.
"Замедление роста (объема грузовых авиаперевозок — ред.) в конце цикла пополнения запасов — это нормальное явление. Это, несомненно, случалось и ранее. Наш прогноз на будущее остается оптимистичным, — что спрос на грузовые авиаперевозки поднимется на 4-5% в этом году", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жюньяка (Alexandre de Juniac).
Глава IATA отметил и некоторые другие препятствия для роста, в частности, удорожание нефти и неоднородный глобальный экономический рост. Де Жюньяк также отметил геополитические факторы, а именно — меры торгового протекционизма. «Внедрение протекционистских мер может обернуться неумышленным причинением вреда всем участникам — особенно для США и Китая», — подчеркнул глава IATA.
По данным IATA, наибольший рост спроса на грузовые авиаперевозки продемонстрировали страны Латинской Америки — на 15,5%, страны Северной Америки — на 3,9%. Значительно меньший рост зафиксирован в странах Европы (на 1%), Ближнего Востока (на 0,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона, где увеличение составило лишь 0,7%. В Африке наблюдалось снижение спроса на 3,4%.
По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в марте в годовом выражении вырос на 6,9%. Международные грузовые авиаперевозки выросли на 6,6%, внутренние — на 7,7%.
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