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IATA: Объем пассажирских авиаперевозок в мире в марте ускорил рост до 9,5%
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IATA: Объем пассажирских авиаперевозок в мире в марте ускорил рост до 9,5% 

Прайм 46 минут назад
Рост объема мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорился в годовом выражении до 9,5% с показателя февраля в 7,6%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Рост показателя за март стал максимальным за последний год, отмечается в релизе. При этом все регионы, кроме Ближнего Востока, продемонстрировали рекордные коэффициенты загрузки.
По данным IATA, наибольший рост показателя вновь зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 12%. На Ближнем Востоке рост составил 10,6%, в Европе — 9,5%, в странах Латинской Америки — 8,5%. Наименьший рост зафиксирован в странах Северной Америки (6,3%) и Африки (6,1%).
Кроме того, в марте вновь ускорился рост объема международных пассажирских авиаперевозок — до 10,6% с 7,2% в феврале. Во всех регионах при этом был зафиксирован рост, близкий к 10% и выше, больше всего международный трафик вырос в странах Латинской Америки (на 11,8%) и в АТР (на 11,6%). Рост внутренних пассажирских авиаперевозок составил в марте в годовом выражении 7,8%, что ниже показателя февраля в 8,2%.
По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в марте вырос на 13,7% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 16,7%, внутренних перевозок — на 9,6%.
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