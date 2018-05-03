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Заявки по безработице в США выросли на 2 тысячи
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Заявки по безработице в США выросли на 2 тысячи 

Вести Экономика 12 минут назад
Фото: Вести Экономика
EPA/ERIK S. LESSER
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Количество новых заявок на пособие по безработице в США выросло меньше ожиданий на прошлой неделе, а число американских граждан, которые уже получают пособие по безработице, упало до самого низкого уровня с 1973 года, указывая на ужесточение условий на рынке труда, передает Reuters.
Первоначальные заявки на государственные пособия по безработице выросли на 2 тыс. до 211 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 апреля, заявили в министерстве труда.
Количество заявок на предыдущей неделе упало до 209 тыс. на предыдущей неделе, что стало самым низким уровнем с декабря 1969 года.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число заявок увеличится до 225 тыс.
Рынок труда США считается близким к полной занятости или полностью занятым. Безработица находится на уровне 17-летнего минимума в 4,1%, что близко к прогнозу ФРС о том, что безработица к концу года составит 3,8%.
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