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Безработица в США упала до уровня 2000 года
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Безработица в США в апреле составила 3,9%, лучше прогноза 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Reuters
Безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, сообщает министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что безработица в апреле снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 189 тысяч.
Мартовский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения — до 135 тысяч с объявленных ранее 103 тысяч.
Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,84 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.
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