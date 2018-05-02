Ещё
ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 

Банки.ру 2 мая 2018
ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на предварительные данные Европейского статистического агентства (Eurostat). В последнем квартале 2017 года ВВП вырос на 0,7% в еврозоне и на 0,6% в ЕС.
По сравнению с I кварталом 2017 года ВВП с учетом сезонных колебаний в I квартале 2018-го увеличился на 2,5% в еврозоне и на 2,4% в ЕС.
Европейская комиссия в своем зимнем прогнозе указала, что ожидает роста ВВП еврозоны и ЕС на 2,3% в текущем году и на 2% в 2019-м.
Банки.ру: последние новости
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018—2019 годах В апреле порядка 30 банков изменили ставки по депозитам юрлиц Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 26,4 млрд рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе366
Россияне побили рекорд бегства в США389
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
ЦБ резко повысил курс доллара102
Путин обойдется без кортежа112
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
07:02
Умер Рудольф Алексахин
Наука и техника
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение