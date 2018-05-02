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ЕК предлагает инвестировать в страны, планирующие присоединиться к зоне евро
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ЕК предлагает инвестировать в страны, планирующие присоединиться к зоне евро 

Банки.ру 1 час назад
Европейская комиссия (ЕК) предлагает выделить средства в следующем долгосрочном бюджете ЕС на поддержку стран еврозоны во время экономических потрясений, а также инвестировать в страны, планирующие присоединиться к зоне евро. Об этом говорится в проекте бюджетного плана на 2021—2027 годы, который будет представлен в среду, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно документу, полученному Reuters, бюджет ЕС должен располагать «функцией стабилизации экономики и валютного союза, состоящей из кредитов и грантов», чтобы помочь правительствам еврозоны пережить крупные экономические потрясения. В случае экономического кризиса странам еврозоны будут предлагаться кредиты по льготным процентным ставкам.
Средства будут выделяться из специальных фондов еврозоны в рамках бюджета ЕС, финансируемых за счет взносов стран ЕС. Еврокомиссия также предлагает создать фонд конвергенции для поддержки изменений в странах ЕС, не входящих в еврозону, но которые хотят присоединиться к зоне евро.
Еврокомиссия посчитала, что создание отдельного бюджета еврозоны будет рассматриваться в Евросоюзе как «раскол», особенно сейчас, когда Великобритания находится в процессе выхода из ЕС.
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