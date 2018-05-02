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Литва попала в первую десятку стран мира по росту военных расходов
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Литва попала в первую десятку стран мира по росту военных расходов 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира Литва в 2017 году заняла девятое место в мире по росту военных расходов.
Правда, сумма трат на армию в Литве в прошлом году была не так уж велика по сравнению с реальными лидерами — около 724 миллионов евро, но высоки темпы роста — 21%. В Европе показатели выше только у Кипра (22%) и Румынии (50%).
В этом году расходы на оборону в этой балтийской республике составят 873 миллиона евро или 2,006% ВВП. Ранее предполагалось, что Литва достигнет «натовского стандарта» в 2% ВВП в 2020 году, однако элита поставила задачу достигнуть этого рубежа в 2018-м.
Государственный совет по обороне Литвы предложил довести военные расходы страны до 2,5% ВВП к 2030 году.
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