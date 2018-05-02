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ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале
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ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 

Банки.ру 1 час назад
ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на предварительные данные Европейского статистического агентства (Eurostat). В последнем квартале 2017 года ВВП вырос на 0,7% в еврозоне и на 0,6% в ЕС.
По сравнению с I кварталом 2017 года ВВП с учетом сезонных колебаний в I квартале 2018-го увеличился на 2,5% в еврозоне и на 2,4% в ЕС.
Европейская комиссия в своем зимнем прогнозе указала, что ожидает роста ВВП еврозоны и ЕС на 2,3% в текущем году и на 2% в 2019-м.
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