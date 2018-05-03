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Еврокомиссия повысила прогноз роста глобальной экономики
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ЕК повысила прогноз роста глобальной экономики 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия повысила оценку роста мирового реального ВВП на текущий и следующий годы. Об этом сообщается в прогнозе ЕК.
Уточняется, что оценка на текущий и следующий годы повышена до роста в 3,9%. В 2017 году рост глобальной экономики составил 3,7% против оценки предыдущего доклада в 3,5%.
Глобальный рост без учета Евросоюза составит по 4,2% в 2018–2019 годах.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в текущем году до 1,7%.
Также был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году — до 1,6% с 1,5%.
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