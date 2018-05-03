ЕК оставила без изменений прогноз по росту экономики еврозоны на 2018-2019 гг

Еврокомиссия сохранила прогноз по росту реального ВВП еврозоны (валютного блока 19 стран Евросоюза ) на 2018 и 2019 годы на уровне 2,3% и 2% соответственно, говорится в сообщении ЕК.

В феврале в своем промежуточном зимнем прогнозе Еврокомиссия повысила прогноз роста реального ВВП еврозоны на 2018 год до 2,3% с ожидавшихся ранее 2,1%. Оценка 2019 года была улучшена до 2% с 1,9% по сравнению с осенним прогнозом. Рост экономики региона за прошлый год превзошел ожидания Еврокомиссии, составив, по предварительным данным, 2,4% против предполагавшихся 2,2%.

ЕК отмечает, что внешние риски для экономики региона ощутимо увеличились. Кроме того, экономический рост в значительной степени зависит от состояния международной торговли в свете роста зависимости от чистого экспорта и инвестиций.

Оценка роста реального ВВП во всех 28 странах Евросоюза составляет 2,3% в текущем году и 2% в следующем году. Однако ведомство отмечает, что пока продолжаются переговоры о Brexit: Великобритания должна покинуть ЕС в 2019 году, поэтому оценка роста ВВП союза на 2019 год основана на чисто техническом предположении о состоянии торговли между ЕС и Великобританией.

Еврокомиссия прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2018 году составит 1,5% как и в 2017 году, а в 2019 году она ускорится до 1,6%. Безработица в регионе составит в текущем году, по оценке ЕК, 8,4% против 9,1% в 2017 году. В следующем году ожидается дальнейшее снижение показателя — до 7,9%.