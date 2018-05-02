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ОЭСР: Греция вышла из экономической депрессии
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ОЭСР: Греция вышла из экономической депрессии 

Банки.ру 1 час назад
Греция вышла из глубокой экономической депрессии, рост ВВП страны начинает набирать обороты, пишет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем обзоре, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По данным ОЭСР, ВВП Греции будет расти на 2% в 2018 году и на 2,3% — в 2019-м. Уровень безработицы, по прогнозам, сократится до 19,4% в 2019 году с 20,4% в текущем году.
«Реформы, предпринятые Грецией, наконец, принесли свои плоды. Это впечатляющее достижение», — прокомментировал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.
Несмотря на активный рост экономики, Афинам требуется сократить высокий уровень долга и плохих кредитов в банковской системе, иначе это делает страну «экономически уязвимой и чрезвычайно чувствительной к шокам» (среди которых может быть замедление роста у торговых партнеров или увеличение расходов на обслуживание долга).
Новость
«Дополнительная реструктуризация государственного долга (по мере необходимости) и продолжение сокращения неработающих кредитов банков уменьшат такие уязвимости и повысят доверие (к стране)», — сообщается в обзоре ОЭСР.
На прошлой неделе европейский комиссар по финансово-экономическим вопросам Пьер Московиси заявил, что завершение программы помощи Греции станет «концом эры финансовой помощи» для Афин и для еврозоны в целом».
С 2010 года Греция участвует уже в третьей программе помощи и получила кредитование на общую сумму более 300 млрд евро со сроками погашения займов после 2034 года. Афины 20 августа 2018 года должны завершить третью программу финансовой помощи от кредиторов в размере 86 млрд евро, которую реализуют с 2015 года.
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