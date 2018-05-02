Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину

Вопрос строительства «Северного потока-2» является щекотливой темой для внутриполитической ситуации на Украине и, вследствие этого, постоянным поводом для спекуляций украинских политиков — считает политолог Богдан Безпалько

На Украине пришло осознание неминуемости «Северного потока-2»

Дело в том, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Киев теряет шансы остановить строительство данного газопровода, который лишит украинцев большей части транзита российского газа.

По мнению Ставицкого, в случае реализации этого проекта Украина лишится половины своих валютных доходов и важного драйвера роста национальной экономики, поскольку «Газпром» на текущий момент обеспечивает треть европейского потребления газа.

С этим тезисом необходимо согласиться — «Газпром» в прошлом году установил рекорд своих поставок в «дальнее зарубежье», причем это не сиюминутный, а долгосрочный тренд ввиду кризиса собственной добычи газа внутри Евросоюза , отсутствия экономически эффективных альтернативных поставщиков и общей структуры энергетики в ведущих европейских государствах.

Например, Германия — мотор европейской экономики, в ближайшие годы будет вынуждена сделать ставку на рост потребления природного газа, поскольку отказ от ядерной энергетики и высокая стоимость «альтернативных технологий», а также невозможность с их помощью балансировать энергетический баланс, привели к тому, что объем потребления немцами каменного угля достиг критических величин.

Украина гипертрофирует свою роль в данном раскладе

«Северный поток-2» в качестве точки своего назначения имеет Германию, и в силу этого понятно, что экономическая выгода от данного проекта носит для Евросоюза объективный характер, а все сегодняшние препоны имеют политическое происхождение.

Другой вопрос, непонятно, почему украинцы так любят гипертрофировать свою роль во всех этих внешнеполитических раскладах, поскольку очевидно, что Киев никак не может повлиять на процесс строительства «Северного потока-2». Тем более, данная тема во многом используется западными политиками не для заморозки самого проекта, а для оказания давления на российское политическое руководство.

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что данная тема популярна на Украине из-за того, что в этой стране строительство «Северного потока-2» всегда увязывали с определенной политикой стран коллективного Запада.

«На Украине здесь делали ставку на крупных геополитических игроков из числа западных государств и рассчитывали на то, что исходя из их взаимоотношений с Россией, строительство «Северного потока-2» будет отменено или заморожено», — заключает Безпалько.

Отмена «Северного потока-2» не является для Европы решением

По словам Богдана Анатольевича, на Украине надеялись, что c «Северным потоком-2» повторится история «Южного потока», и это позволит Киеву продолжить спекулировать на теме российско-европейского энергетического сотрудничества.

«Естественно, украинские политики не имеют в принципе рычагов влияния на данные процессы, но, в то же время, в Киеве рассчитывали на то, что общая ситуация в отношениях между Россией и странами коллективного Запада приведет к тому, что данный проект будет, если не отменен, то хотя бы отложен на продолжительный срок», — констатирует Безпалько.

Как мы видим, эти надежды украинцев не оправдываются и «Северный поток-2» уверенно идет в сторону своей практической реализации, несмотря на то, что отношения Москвы и того же кабинета министров ФРГ являются, как минимум, натянутыми.

Это, опять же, чисто экономический момент, поскольку в Евросоюзе и, прежде всего, в Германии понимают, что сохранение украинского транзита и отказ от «Северного потока-2» не является решением. Просто из-за того, что европейскому экспертному сообществу отлично известна ситуация с газотранспортной системой Украины, которая скоро потребует колоссальных инвестиций на свое обновление.

«Северный поток-2» принесет много проблем для Украины

И здесь интересен тот момент, что, судя по всему, подобные инвестиции будут значительно превышать общую стоимость «Северного потока-2», причем совершенно непонятно, кто будет за это платить. Россия, учитывая очевидную позицию Москвы и «Газпрома», явно откажется от таких проектов, а сами европейцы, естественно, не собираются выделять на это существенное финансирование. Именно это, по сути своей, и является залогом реализации «Северного потока-2», даже в условиях текущих отношений России и коллективного Запада.

«При этом, это не мешает тому, что тема отказа от «Северного потока-2» стала важным моментом в украинской внутриполитической игре, которую в этой стране активно педалируют очень многие силы», — резюмирует Безпалько.

Как замечает эксперт, данная тема выступает на Украине в качестве способа оправдания собственных провалов, а также является одним из главных информационных маркеров в контексте освещения Киевом его текущих внешнеполитических отношений с Москвой.

«В результате, тот факт, что «Северный поток-2», судя по всему, неуклонно идет в сторону своей практической реализации, вызвал на Украине определенный и очень существенный шок, поскольку в этой стране из-за известных информационных спекуляций все были уверены в том, что данный газопровод будет зарублен западной политической элитой», — заключает Безпалько.

Экономический момент здесь находится на втором месте, но общие потери Украины от «Северного потока-2» носят объективный характер, хотя бы из-за того, что на долю Украины останется только 15-20 млрд кубометров транзита российского газа.