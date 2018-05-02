Названы страны с самыми высокими военными расходами в 2017 году

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) опубликовал отчет по данным за 2017 год, мировые военные расходы выросли на 1,1%, сообщает Газета.ru

«Эксперты сошлись во мнении, что нынешний показатель военных расходов является одним из самых высоких за период с момента окончания «холодной войны». При этом последовательный рост военных бюджетов наблюдался с 1999 по 2011 год. С 2012 по 2016 год военные расходы почти не росли, а в 2017-м зафиксировано незначительно повышение», — говорится в сообщении.

В целом военные расходы стран составили 2,2% от мирового ВВП, в среднем это около 230 долларов на человека. Эксперты отмечают, что данный показатель был выше в 1992 году (3,3%), но снизился до 2,1% в 2014 году.

США продолжают лидировать в рейтинге стран, которые тратят наибольшее количество денег на военные бюджеты. Доля страны составила 35% в мировых расходах. На втором месте находится Китай (около 13% от мировых военных бюджетов по приблизительным подсчетам), на третьем Саудовская Аравия (4%).

На четвертое место опустилась Россия с показателем в 3,8% (ранее страна занимала третье место). Замыкает пятерку лидеров Индия (3,7%).

Эксперты в отчете подчеркивают, что на пять лидирующих стран приходится около 60% мировых военных расходов.