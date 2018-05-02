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Терезе Мэй выставили ультиматум
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Терезе Мэй выставили ультиматум 

Прайм 1 час назад
Несколько высокопоставленных парламентариев направили ультиматум премьер-министру Терезе Мэй с требованием отказаться от "таможенного партнерства" с ЕС после выхода страны из союза, сообщает телеканал Би-би-си.
Законодатели выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами ЕС. Эта схема фактически оставит таможенные правила неизменными, несмотря на выход королевства из состава союза. Основным сторонником унификации таможенных правил является канцлер Филип Хаммонд.
Согласно 30-страничному документу, такая договоренность с Евросоюзом лишит британское министерство внешней торговли возможности заключать значимые торговые соглашения. Парламентарии также опасаются больших затрат на реализацию плана.
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Более приемлемой альтернативой, по их мнению, является минимизация таможенных процедур, но не полное упразднение пошлин.
Члены парламента в случае отказа выполнить их требование угрожают лишить поддержки Мэй, что может привести к правительственному кризису.
В офисе премьер-министра отказались называть документ ультиматумом и отметили, что правительство рассматривает два варианта решения вопроса об условиях провоза товаров через границу.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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Комментарии17  Ещё 3 источника 
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