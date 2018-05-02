Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону

Впервые за 19 лет Россия снизила военные расходы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным экспертов, в 2017 году уровень расходов на армию в РФ сократился на 13,9 миллиарда долларов, то есть на 20%, и составил 66,3 миллиарда долларов, что является первым случаем снижения с 1998 года.

Несмотря на эти показатели, «модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет», — приводит слова старшего научного сотрудника SIPRI Симона Веземана газета «Взгляд»

В частности, специалист особо выделил сокращение поступлений в бюджет от продажи российской нефти. Соответственно, доля военных расходов России в 2017 году снизилась с 5,5% — до 4,3% ВВП страны.

Тем не менее российский показатель расходов на военные нужды продолжает оставаться самым высоким в Восточной Европе. Так, в прошлом году на российский военный бюджет пришелся 91% совокупных субрегиональных расходов на армию, отмечается в докладе.

В то же время общемировой объем затрат на армию увеличился в прошлом году на 1,1% по сравнению с 2016 годом и составил 1,7 триллиона долларов, что соответствует 2,2% глобального ВВП или 230 долларам на каждого жителя Земли.

А мировым лидером в области военных расходов по-прежнему продолжают оставаться США . В 2017 году они составили 610 миллиардов долларов, как и в предыдущем году, пишет газета.