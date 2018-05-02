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Убытки производителя элитных латвийских шпрот удвоились
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Убытки производителя элитных латвийских шпрот удвоились 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © Fotolia / KaarinaS
Убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis в прошлом году увеличились почти вдвое — до 1,122 миллиона евро, пишет Sputnik Latvija.
На результаты деятельности предприятия в 2017 году повлияли российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии. Помимо этого, к убыткам привели девальвация украинской гривны, снижение покупательной способности в странах Закавказья и Средней Азии, а также высокая конкуренция на рынке продаж рыбных консервов в Европе.
Колхоз Brīvais vilnis был основан еще в СССР в 1949 году, в 1992 году его преобразовали в акционерное общество. Компания является одной из шести участниц общества Rīgas Šprotes, которому принадлежит товарный знак "Рижские шпроты в масле".
В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений. В середине декабря 2017 года запрет сняли для двух предприятий: латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.
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