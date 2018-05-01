Факторы влияющие на стабильность национальной валюты 

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем сильного роста или падения рубля в России не предвидится. Однако среди особо значимых факторов, влияющих на курс валюты, могут стать следующие события.
Заседание ФРС.
На март назначено заседание ФРС Америки, на котором будут обсуждаться вопросы стабилизации и повышения курса национальной валюты. Несмотря на положительный темп роста американского доллара и решения, принятые собранием специалистов резервной системы США, российская валюта останется стабильной. Данные события не окажут значительного влияния на состояние курса рубля.
Санкции против РФ.
США вносит поправки в список санкций против России с завидной регулярностью, и никто не знает, что находится в его секретной части. Так, например, если там окажется пересмотр условий выплаты суверенного долга или иные поправки, связанные с ним, это событие станет весомым ударом по курсу рубля.
Удешевление нефти.
Нефть — это основной фактор, играющий роль в динамике движения курса валюты любого государства. Сейчас много говорят о том, что рубль наконец-то перестал быть зависимым от цен на нефть, но на самом деле, полная финансовая независимость в данном случае невозможна. Сейчас цена за баррель нефти на международном рынке составляет около 70 долларов, что немало, особенно если брать во внимание сланцевую перспективу. К тому же, слабо, но уже слышатся разговоры о выходе ряда стран из договора ОПЕК+. Если нефть подешевеет до отметки в 60 долларов за баррель, это также довольно сильно скажется на состоянии курса валют многих стран. Российский рубль в этой ситуации явно потеряет позиции. Сегодня валюту РФ лихорадит: она то слабеет, то укрепляется по отношению к мировым курсам валют. Однако колебания пока слабо ощутимы. Рынок и мировые биржи застыли в ожидании значимого события в финансовом мире, которое значительно повлияет на состояние курса валют, пишет Минфин. Сегодня цена на нефть стремительно снижается, поэтому прогнозы на ближайшие месяцы для доллара положительные. Некоторые аналитики не исключают вариант развития событий, при котором нефть упадет в цене до 40 долларов за баррель, а доллар подорожает до 80-85 рублей, но многие финансисты считают, что вероятность подобного происшествия ничтожно мала. Авторитетные экономисты выражают мнение о том, что 2018 год будет для РФ относительно стабильным в экономическом смысле. Вероятно, гарантией такого прогноза выступают предпринятые государством шаги по укреплению и стабилизации рубля.