Факторы влияющие на стабильность национальной валюты

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем сильного роста или падения рубля в России не предвидится. Однако среди особо значимых факторов, влияющих на курс валюты, могут стать следующие события.

На март назначено заседание ФРС Америки, на котором будут обсуждаться вопросы стабилизации и повышения курса национальной валюты. Несмотря на положительный темп роста американского доллара и решения, принятые собранием специалистов резервной системы США , российская валюта останется стабильной. Данные события не окажут значительного влияния на состояние курса рубля.

Санкции против РФ.

США вносит поправки в список санкций против России с завидной регулярностью, и никто не знает, что находится в его секретной части. Так, например, если там окажется пересмотр условий выплаты суверенного долга или иные поправки, связанные с ним, это событие станет весомым ударом по курсу рубля.

Удешевление нефти.