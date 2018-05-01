В Узбекистане инфляция в апреле составила 0,9 проц

Ташкент, 1 мая / Синьхуа / — В апреле рост цен и тарифов на потребительском рынке в среднем составил 0,9 проц, товары за месяц стали дороже на 0,4 проц, услуги — на 2,7 проц. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Узбекистана по статистике.

По сравнению с динамикой индекса цен в предыдущие месяцы 2018 года, в апреле рост тарифов на услуги значительно опередил повышение цен на товары.