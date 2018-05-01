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В Узбекистане инфляция в апреле составила 0,9 проц
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В Узбекистане инфляция в апреле составила 0,9 проц 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Ташкент, 1 мая /Синьхуа/ — В апреле рост цен и тарифов на потребительском рынке в среднем составил 0,9 проц, товары за месяц стали дороже на 0,4 проц, услуги — на 2,7 проц. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Узбекистана по статистике.
По сравнению с динамикой индекса цен в предыдущие месяцы 2018 года, в апреле рост тарифов на услуги значительно опередил повышение цен на товары.
По прогнозу МВФ, инфляция в Узбекистане в 2018 году составит 14,3 проц, Центробанк ее прогнозирует в пределах 11,5-13,5 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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