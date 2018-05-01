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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,14%
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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,14% 

Investing.com Россия 35 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, финансов и потребительских товаров.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 0,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Altice NV (AS:ATCA), которые подорожали на 0,14 п. (1,80%), закрывшись на отметке в 7,94. Котировки Randstad Holding NV (AS:RAND) выросли на 0,78 п. (1,48%), завершив торги на уровне 53,38. Бумаги Koninklijke KPN NV (AS:KPN) выросли в цене на 0,031 п. (1,22%), закрывшись на отметке 2,577.
Лидерами падения стали акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), цена которых упала на 0,45 п. (1,75%), завершив сессию на отметке 25,24. Акции ASML Holding NV (AS:ASML) поднялись на 1,75 п. (1,10%), закрывшись на уровне 157,50, а Galapagos NV (AS:GLPG) снизились в цене на 0,780 п. (1,03%) и завершили торги на отметке 74,820.
На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Котировки акций Philips Lighting NV (AS:LIGHT) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,75%, 0,45 п., и завершили торги на отметке 25,24.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 1,27% до отметки 12.05.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 1,28%, или 0,88, достигнув отметки $67,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 1,51%, или 1,13, до $73,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,90%, или 11,90, до отметки $1.307,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,53% до 1,2007, а котировки EUR/GBP повысились на 0,47%, достигнув отметки 0,8813.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,60% до 92,18.
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