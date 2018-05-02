Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,02%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), которые подорожали на 1,12 п. (4,44%), закрывшись на отметке в 26,36. Котировки Galapagos NV (AS:GLPG) выросли на 3,020 п. (4,04%), завершив торги на уровне 77,840. Бумаги Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли в цене на 0,79 п. (2,23%), закрывшись на отметке 35,99.

Лидерами падения стали акции Unilever NV DRC (AS:UNc), цена которых упала на 1,08 п. (2,27%), завершив сессию на отметке 46,38. Акции Aegon NV (AS:AEGN) поднялись на 0,126 п. (2,07%), закрывшись на уровне 5,966, а Koninklijke Ahold Delhaize NV (AS:AD) снизились в цене на 0,331 п. (1,65%) и завершили торги на отметке 19,674.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (74) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли до максимума, повысившись на 2,23%, 0,79 п., и завершили торги на отметке 35,99.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 3,33% до отметки 11.65.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,28%, или 0,19, достигнув отметки $67,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,11%, или 0,08, до $73,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.305,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,1955, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8790.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 92,52.