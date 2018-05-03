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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,74%
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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,74% 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, финансов и потребительских товаров.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подешевел на 0,74%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), которые подорожали на 0,23 п. (0,86%), закрывшись на отметке в 26,59. Котировки Akzo Nobel (AS:AKZO) выросли на 0,46 п. (0,61%), завершив торги на уровне 75,44. Бумаги Unibail Rodamco SE (AS:UNBP) выросли в цене на 0,70 п. (0,36%), закрывшись на отметке 197,80.
Лидерами падения стали акции Altice NV (AS:ATCA), цена которых упала на 0,34 п. (4,22%), завершив сессию на отметке 7,68. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 2,240 п. (2,88%), закрывшись на уровне 75,600, а Aegon NV (AS:AEGN) снизились в цене на 0,170 п. (2,85%) и завершили торги на отметке 5,796.
На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (79) превысило количество закрывшихся в плюсе (38), а котировки 14 акций практически не изменились.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 7,43% до отметки 12.51.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $67,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 0,16%, или 0,12, до $73,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,67%, или 8,80, до отметки $1.314,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,26% до 1,1982, а котировки EUR/GBP повысились на 0,24%, достигнув отметки 0,8826.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,30% до 92,31.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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