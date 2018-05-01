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США не дадут ЕС отсрочку
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США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий 

Прайм 3 часа назад
США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий, несмотря на предоставленную ЕС отсрочку в один месяц, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс.
"Не думаю, что у нас есть намерение затягивать отсрочки. Это противоречит основной цели. На ЕС приходится 15% всей стали, которую мы ввозим. Так что если мы планируем вводить (пошлины — ред.), то это надо делать скоро", — сказал Росс в эфире телеканала CNBC.
По его словам, идут "потенциально плодотворные" переговоры о снижении трений в сфере торговли.
"Мы надеемся, что это приведет к чем-то положительному", — отметил министр.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС.
Однако 1 мая продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.
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