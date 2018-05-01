США не дадут ЕС отсрочку

США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий

США не планируют затягивать введение пошлин на сталь и алюминий, несмотря на предоставленную ЕС отсрочку в один месяц, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс.

"Не думаю, что у нас есть намерение затягивать отсрочки. Это противоречит основной цели. На ЕС приходится 15% всей стали, которую мы ввозим. Так что если мы планируем вводить (пошлины — ред.), то это надо делать скоро", — сказал Росс в эфире телеканала CNBC.

По его словам, идут "потенциально плодотворные" переговоры о снижении трений в сфере торговли.

"Мы надеемся, что это приведет к чем-то положительному", — отметил министр.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС.